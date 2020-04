Teich: “Brasil é um dos países que melhor performa em relação à covid-19”

Em sua primeira entrevista coletiva como ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que o Brasil é um dos países que melhor performa em relação à covid-19.

“Se você analisar mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15, a Itália tem 135, a Espanha tem 255 e os Estados Unidos, 129. O nosso número é um dos melhores”, afirmou o ministro, logo após apresentar um planejamento para melhorar a coleta de dados no país sobre a doença.

“Sabemos muito pouco sobre a doença e quando você sabe muito pouco, o poder de decidir de forma estruturada é difícil. Você faz escolhas que são frágeis. É fundamental que, por mais que a gente foque na covid-19, não podemos esquecer do cuidado das outras pessoas”, afirma.

O Brasil, no entanto, é um dos países que menos tem realizado testes por habitante, aumentando a subnotificação de casos confirmados e também de óbitos. Aqui, os exames chegaram a 1,3 mil por um milhão de habitantes, enquanto na Itália é de 25 mil por um milhão de habitantes, Alemanha, 20 mil por milhão de habitante, Espanha, 19 mil por milhão de habitante e Estados Unidos, 13 mil por milhão de habitante.

O ministro citou, ainda, que apesar da subnotificação, os custos de se fazer uma política de isolamento são altos perto da população acometida pelo vírus. “Se a gente imaginar um cenário hipotético, em que digamos que temos 100 vezes mais casos, 4 milhões de infectados. Isso é 2% da população”, disse.

Para ele, é “absolutamente normal um distanciamento social na largada, mas não pode estar desacompanhado de um programa de saída”. Por isso, uma das frentes de trabalho será para desenhar um programa para para permitir que estados e municípios criem políticas de isolamento social.

Por fim, o terceiro braço de atuação que o ministro anuniciou será em relação à infraestrutura. Ele confirmou o general Eduardo Pazuello como secretário-executivo da pasta. Pazuello ficará responsável, principalmente, pela parte de logística e distribuição de remédios e insumos durante a pandemia do novo coronavírus.

“Nesses poucos dias que estou aqui, a impressão que eu tenho é que a gente precisa ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. Estamos falando de logística, compra e distribuição. Ele [Pazuello] é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição em um momento em que a gente corre contra o tempo”, diz Teich.

Plano de recuperação

Na entrevista coletiva, o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, fez uma breve explicação sobre o programa “Pró-Brasil”, que é um projeto de recuperação econômica do país para depois da crise causada pela covid-19.

Sem a participação de membros da equipe do Ministério da Economia, que tem sido resistente à proposta, o chefe da Casa Civil explicou que o programa é sustentado na retomada de obras públicas com recursos do Tesouro Nacional, como forma de evitar uma escalada do desemprego.

Para ser colocado em prática, segundo Braga Netto, será necessária a colaboração de todos os ministérios do governo. O Ministério da Infraestrutura deve ser o mais envolvido.