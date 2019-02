Tebet, Dias e Olímpio retiram candidatura; veja ao vivo votação no Senado

São Paulo – O Senado Federal retomou no início da tarde deste sábado (02) a sessão para escolher a Presidência para o biênio 2019/2020.

Na manhã deste sábado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu pelo voto secreto a pedido do Solidariedade e o MDB após a polêmica de ontem.

Alguns senadores defenderam o não cumprimento, mas o presidente da sessão, José Maranhão, decidiu que o voto será secreto.

14h48 – Espiridião Amin é o oitavo candidato à Presidência a falar

14h43 – Simone Tebet retira candidatura em favor de Alcolumbre e é aplaudida

Seguem na disputa Ângelo Coronel (PSD-BA), Davi Alcolumbre (DEM-AP), Espiridião Amin (PP-SC), Fernando Collor (Pros-AL), Renan Calheiros (MDB-AL), Reguffe (sem partido-DF) e Simone Tebet (MDB-MS)

14h29 – Davi Alcolumbre (DEM-AP) é o sétimo candidato à Presidência a falar

Alcolumbre foi um dos pivôs da confusão de sexta-feira ao presidir a mesa apesar de já ter manifestado antes para a imprensa que seria candidato

A candidatura do senador de 41 anos tem o aval do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Apesar de se colocar como diferente, o próprio Alcolumbre, dizem adversários, também é adepto da “velha política”

Em seu discurso, ele se dirigiu nominalmente a Tebet por ter desafiado Renan: “você está gigante, o Brasil te respeita”. Ele citou a crise fiscal e política como os maiores desafios do país

14h19 – Major Olímpio (PSL-SP) é o sexto candidato à Presidência a falar

Ele levantou a possibilidade de impeachment de ministro do STF, criticou a decisão do voto secreto e também retirou a sua candidatura

14h05 – Álvaro Dias (Pode-PR) é o quinto candidato à Presidência a falar

Ele diz que não manterá candidatura para não ser eventualmente acusado de ser responsabilizado pela eleição de Renan Calheiros: “Você dividiu os votos no campo da mudança”, diz ao colega.

Álvaro ultrapassa o tempo e apesar de advertido diversas vezes pela Mesa, seguiu discursando com uma série de agradecimentos

13h57 – Simone Tebet (MDB-MS) é a quarta candidata à Presidência a falar

Na questão do voto aberto, ela defende que a soberania do Senado vale mais do que a “letra fria” do regimento interno, que ela já viu ser descumprido várias vezes. Mas apesar de ser contra a decisão do STF, defende que deve ser cumprida

Simone disputava com Renan Calheiros a escolha do seu partido e perdeu por 7 votos a 5 na quinta-feira

Havia incerteza se ela faria uma candidatura avulsa e neste sábado, ela registrou sua candidatura de última hora.

No seu discurso, ela disse que se registrou apenas para poder falar, mas segundo o Broadcast, ela está pedindo votos no plenário

13h35 – Senador Ângelo Coronel (PSD/BA) é terceiro candidato à Presidência a falar

13h28 – Senadores debatem sigilo do voto

Fica definido por Maranhão que o voto será secreto, aceitando a determinação do STF. Mas senadores levantam hipótese, indicada em suposto documento divulgado pelo Estadão e o Antagonista, de que senador que exibisse o voto poderia ter o seu mandato cassado.

Maranhão, que preside a Casa, diz desconhecer o documento. Sua orientação é que não se pode mostrar a cédula, mas o senador pode declarar seu voto.

“Vou exibir meu voto e se for cassado por isso vou ser cassado com muita honra e orgulho”, rebate Girão

13h18 – Reguffe (sem partido-DF) é o segundo candidato à Presidência do Senado a discursar

Ele disse que o Senado não deve ser “puxadinho” do Executivo e nem instrumento de “chantagem e barganha” com o outro poder.

Reguffe apresentou sete propostas de redução de custos do Senado: fim dos salários extras dos parlamentares, da verba indenizatória e de carros oficiais, redução do número de assessores por gabinete de 55 para 12 e da verba para o pagamento de assessores e fim do plano de saúde vitalício e da aposentadoria especial dos parlamentares

13h15 – Há discordância sobre ordem das falas

Houve uma reclamação do senador Eduardo Girão (PROS-CE). Ele pede para ter seu direito de falar antes da votação, ainda que depois dos candidatos, pois já estava inscrito.

O presidente da sessão, senador José Maranhão (MDB-PB), defende que fale primeiro os candidatos, depois seja a votação, e depois estes senadores inscritos discursem.

Há 20 senadores inscritos e cada um teria 10 minutos. Eles protestaram contra, em tom cada vez mais acalorado.

12h58 – Grupo anti-Renan tentou frente única

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) afirmou de manhã que o grupo de oito senadores que são candidatos à eleição para a presidência do Senado são contrários ao senador Renan Calheiros (MDB-AL), tentaram fechar um acordo para retirar registros e concentrar apoio em Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(Estadão Conteúdo)

12h55 – Collor foi o primeiro candidato à Presidência a discursar

Fernando Collor foi o primeiro e manteve sua candidatura à Presidência e disse que tudo que propõe já teve “condições de demonstrar como prefeito, governador e presidente”

Ele, que sofreu a abertura de um processo de impeachment quando era Presidente da República, afirmou conhecer as necessidades do governo “não por observações, mas por experiência in loco”

12h39 – Votação será realizada por cédula, decide Maranhão

12h28 – Senadores da Rede falam no plenário

Fabiano Contarato, do Espírito Santo, disse que a Casa deve um pedido de desculpas ao povo brasileiro e pede que a votação seja por cédula e que senadores revelem voto

Randolfe Rodrigues, do Amapá, critica a menção, na decisão de Toffoli, a uma entrevista de Alcolumbre para a Globo News.

Ele diz que eventualmente “matérias publicadas na Capricho serão fonte de jurisprudência”. No entanto, defende que “decisão judicial se cumpre” – no caso, a determinação de voto secreto

12h19 – Eleição para Presidência já tem 7 candidatos

São candidatos, por enquanto: Alvaro Dias (Podemos-PR), Ângelo Coronel (PSD-BA), Davi Alcolumbre (DEM-AP), Fernando Collor (Pros-AL), Major Olímpio (PSL-SP), Renan Calheiros (MDB-AL) e Reguffe (sem partido-DF). Ainda pode haver novas inscrições.

12h10 – Decisão de Dias Toffoli é lida no plenário

A leitura foi feita pelo senador Fernando Bezerra (MDB-PE)

12h05 – Sessão é presidida pelo Senador José Maranhão (MDB-PB)

Ele assume o posto por ser o mais velho membro do Senado, com 85 anos.

Ontem, Davi Alcolumbre assumiu a mesa por ser o único membro da Mesa Diretora anterior que estava em meio de mandato, e que portanto não estava assumindo naquele dia

11h59 – Entenda a polêmica da votação no Senado

Na noite de sexta-feira, houve confusão e hostilidade após um impasse sobre duas questões. A primeira era a legitimidade do senador Davi Alcolumbre em presidir a mesa diretória da votação, já que ele era candidato declarado apesar de ainda não ter se registrado formalmente.

A segunda era sobre o sigilo do voto. Por 50 votos a 2, houve decisão dos senadores pelo voto aberto, mas o regimento interno do Senado diz que o voto é secreto e essa mudança só pode ser feita por unanimidade. No entanto, há um precedente para a decisão.