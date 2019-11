Tchau, calor? Chuva forte deve atingir SP nesta terça; frente fria vem aí

O tempo deve mudar em São Paulo a partir desta terça-feira (5). Pela manhã, o sol aparece e a temperatura sobe rápido na capital paulista, com forte calor. Mas pancadas de chuva devem atingir a cidade à tarde e à noite. E as temperaturas vão cair nesta quarta-feira (6).

Segundo a Climatempo, o forte aquecimento e o avanço de áreas de instabilidade pelo Estado ajudam a espalhar nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva. Os termômetros devem variar entre 21ºC e 35ºC nesta terça.

“Não dá para descartar o risco de temporais”, diz a empresa, em nota.

De acordo com os meteorologistas da Climatempo, os maiores volumes de chuva serão observados na faixa que vai do Vale do Ribeira ao Vale do Paraíba, incluindo a região metropolitana de São Paulo, Sorocaba e o litoral.

Previsão para os próximos dias

A previsão para a esta semana é de chuva todos os dias. O tempo quente e úmido predominará com variação de nebulosidade e chuva. Porém, a temperatura não subirá tanto e o calor diminuirá.

Para esta quarta, a Climatempo prevê mínima de 18ºC e máxima de 24ºC. Na quinta-feira, 7, as temperaturas devem variar entre 17ºC e 27ºC; já na sexta-feira, 7, de 18ºC a 26ºC.

Veja como amenizar os efeitos dos alagamentos: