TCE encontra remédios vencidos e mofo em unidades de saúde de SP

Franca – Agentes do Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) encontraram medicamentos vencidos, falta de controle e mofo em almoxarifados de unidades de saúde de diferentes cidades do estado. Fiscalização realizada em farmácias de 162 municípios paulistas verificou as condições dos estoques das unidades públicas, o manuseio e a distribuição de remédios.

Participaram da fiscalização 187 agentes e, entre outros problemas, foram relatados ausência de farmacêutico técnico, extintores de incêndio vencidos, condições de higiene inadequadas e prédios sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e o alvará da Vigilância Sanitária.

O relatório da operação foi divulgado nesta quarta-feira, 18, mas as ações foram desenvolvidas no dia 28 de junho. Os fiscais checaram na ocasião a estrutura das farmácias e situações de controle, aquisição e acondicionamento dos remédios. Segundo o TCE, também foram detectadas divergências na contagem física dos remédios em comparação aos registros de controle.

Mapa

Com todos os dados coletados, o Tribunal diz que “será possível traçar um mapa da situação dos almoxarifados de saúde do Estado” e isso permitirá ao administrador tomar conhecimento para “reparar possíveis falhas na gestão”.