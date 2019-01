Tarifas do Metrô e dos trens da CPTM ficam mais caras em SP neste domingo

A partir de hoje (13), as tarifas do transporte público por trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô passam a custar R$ 4,30. Segundo o governo de São Paulo, o percentual de aumento é baseado na inflação acumulada em 2018, de acordo com o IGP-M, além do incremento dos custos operacionais e de recursos humanos das empresas.

Segundo a Secretaria de estado dos Transportes Metropolitanos (STM), a integração entre trilhos e ônibus passa de R$ 6,96 para R$ 7,48. O bilhete mensal para trens passa de R$ 194,30 para R$ 208,90 (comum, válido somente para trilhos) e de R$ 307 para R$ 330 (integrado, usado com trilhos mais ônibus). Já o bilhete 24 horas passou de R$ 15,30 para R$ 16,40 (comum) e de R$ 20,50 para R$ 22 (integrado).

As gratuidades para idosos, estudantes, portadores de necessidades especiais e desempregados estão mantidas.

Ônibus

Na capital paulista, os trens e metrô são responsabilidades do governo estadual, e os ônibus, da prefeitura. Na semana passada, a tarifa do transporte por ônibus também foi reajustada, passando de R$ 4 para R$ 4,30.