Tarifa de transporte em SP deve subir para R$ 4, diz mídia

São Paulo – As tarifas do transporte público em São Paulo (ônibus, metrô e trem) devem subir de 3,80 reais para 4 reais a partir do próximo ano, segundo a TV Globo e a Folha de S.Paulo.

EXAME entrou em contato com os governos estadual e municipal, e vai publicar o posicionamento dos órgãos assim que recebê-los.

Se confirmado, o reajuste ficaria abaixo da inflação do período decorrido desde o último aumento, em janeiro de 2016. Enquanto a inflação medida pelo IPCA subiu 8,9%, o preço da tarifa aumentaria 5,3%.

Em 2017, o prefeito João Doria e o governador Geraldo Alckmin mantiveram congelado o preço unitário das viagens, mas concordaram em aumentar outras tarifas.

O preço da integração entre ônibus e metrô, por exemplo, subiu de 5,92 reais para 6,80 reais. Doria ainda aumentou o preço do bilhete diário (de 16 para 20 reais) e mensal (de 230 para 300 reais).

Tanto o prefeito quanto o governador já tinham afirmado, em outras ocasiões, que o preço da passagem iria aumentar em 2018, mas sem falar em datas ou valores.