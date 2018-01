Talvez não termine hoje essa novela, diz Alckmin sobre julgamento

São Paulo e Brasília – O governador de São Paulo e principal nome do PSDB para disputar a vaga ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano, Geraldo Alckmin, chamou nesta quarta-feira, 24, de ‘novela’ o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

“Talvez não termine hoje essa novela, porque cabe recurso”, apontou o governador em publicação no seu perfil no Twitter.

Já em tom de campanha, Alckmin declarou que o foco, entretanto, não deve ser a impugnação ou não de uma eventual candidatura de Lula pela Lei da Ficha Limpa. “O importante não é se preocupar com adversário, é se preocupar com eleitor. Quem vai decidir a eleição é o povo”, afirmou o tucano.

Mais cedo, o governador usou as redes sociais para dizer que a decisão sobre o ex-presidente “cabia à Justiça” e que “ninguém estava acima da lei”. Se Lula disputar o Palácio do Planalto, deve enfrentar o tucano nas urnas em outubro.