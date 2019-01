Suspenso desde 21 de dezembro, rodízio em SP volta na segunda-feira

São Paulo – O rodízio municipal de veículos será retomado na próxima segunda-feira, 14, dia em que a restrição deve ser obedecida por carros com placas com o final 1 e 2. O rodízio, que estava suspenso desde 21 de dezembro, é válido para dias úteis em dois períodos: das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, a retomada da restrição tem de ser feita por causa do fim das férias escolares e do aumento do fluxo de veículos na capital.

Nos períodos em que o rodízio está ativo, a circulação de veículos no Centro Expandido é proibida. Fazem parte da área de restrição o Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Para cada dia útil, dois finais de placa devem obedecer a restrição para circulação no trecho. Às segundas, a regra vale para final 1 e 2. Às terças, 3 e 4; às quartas, 5 e 6; às quintas, 7 e 8, e, às sextas, 9 e 0.

Transitar pela área nos horários proibidos é infração média, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, com multa de R$ 130,16 e são somados quatro pontos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).