Suspeitos de ataques a ônibus e prédios no Ceará são presos

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) já contabiliza oito prisões de suspeitos de participação nas ações contra ônibus e prédios públicos desde o dia 27 no estado. Cinco dessas prisões foram efetuadas pela Polícia Militar na segunda-feira (30). Quatro deles foram capturados no município de Caucaia, e um no bairro Tancredo Neves, na periferia da capital. Nas ações, foram apreendidos combustíveis, munições, drogas e uma arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, quatro dos cinco presos seriam autores da tentativa de incêndio contra um ônibus no domingo (29). Eles teriam participação também nos disparos de arma de fogo efetuados em frente a uma secretaria estadual, em Caucaia.

Um deles é Paulo Vitor Silveira Santos, de 22 anos. Ele não tem antecedentes criminais. Segundo a SSPDS, Paulo foi encontrado na residência de parentes, lesionado por um tiro. Ao ser perguntado sobre o motivo da lesão, confessou ter atuado nos delitos, e que foi atingido por um dos comparsas durante o ataque contra um prédio público em Caucaia.

Munições

Um revólver calibre 38 foi encontrado enterrado na propriedade, com seis munições. Também foram recolhidas 16 pedras de crack e três trouxinhas de maconha. As outras prisões foram efetuadas em uma residência localizada na mesma região: Antônio Denilson Nascimento da Silva, 18 anos, tem antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo; Danisio Nascimento da Silva, 20, e Rafael Martins da Silva, 26. Eles não têm antecedentes.

Após serem capturados, os presos foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia. Segundo a SSPDS, os quatro são integrantes de uma organização criminosa que contaria com a participação de outras pessoas que ainda não foram encontradas.

O quinto preso é Magno Araújo da Silva (29), sem antecedentes criminais. Ele confessou participação no incêndio do dia 27 contra um ônibus no bairro Sapiranga.

Em sua residência, foram apreendidas 12 munições de calibres variados, 18 trouxinhas de maconha, 12 pedras de crack, 10 pinos de cocaína e um tubo contendo cerca de 17 gramas de crack, além de dinheiro. Em outra residência próxima dali foram apreendidos dois galões de gasolina.