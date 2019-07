Suspeita de desmatamento é uma coisa, desmatamento é outra, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que o governo está analisando e compilando os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) sobre desmatamento para que possam ser divulgados números exatos.

Bolsonaro ressaltou a jornalistas que “suspeita de desmatamento é uma coisa, desmatamento é outra”.

No último dia 19, o presidente disse que os números divulgados pelo Inpe neste mês eram “mentirosos” e chegou a insinuar que o presidente do instituto poderia estar “a serviço de alguma ONG“.

Desde então ele tem insistido que os dados de desmatamento não podem ser divulgados sem passar antes por autoridades.

Bolsonaro também comentou, em entrevista a jornalistas, encontro que teria com o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), no Palácio do Planalto, e recorreu mais uma vez a suas tradicionais analogias com namoro e casamento.

“É o futuro presidente do Supremo. Tenho que começar a namorá-lo a partir de agora”, disse.