Sushiman surta, ameaça clientes com facas e é morto pela PM

São Paulo – Leandro Santana dos Santos, de 26 anos, que trabalhava como sushiman, foi morto por policiais na noite de ontem (21) após ameaçar um deles com uma faca e ter reagido à abordagem policial.

Leandro, que trabalhava no restaurante japonês Jam, no bairro do Itam Bibi, teria surtado e ameaçado clientes com duas facas. Um de seus colegas foi ferido. A Polícia Militar foi chamada. Chegando ao restaurante, a PM encontrou funcionários e clientes na calçada, enquanto Leandro continuava a fazer ameaças na parte de dentro.

A PM tentou conversar com o homem, mas foi ameaçada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia tentou negociar com Leandro, mas ele estava agitado. Após tentativas de uso de armas não letais, ainda segundo a SSP, Leandro teria jogado uma faca em um policial, que conseguiu desviar. Nesse instante, a PM atirou nele.

Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu. O caso foi registrado como lesão corporal, morte decorrente de oposição à intervenção policial e resistência no 14º Distrito Policial (Pinheiros). As armas dos militares foram apreendidas e uma perícia será feita pelo Instituto de Criminalística (IC) e pelo Instituto Médico Legal (IML).