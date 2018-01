Surfista é atacado por tubarão em Fernando de Noronha

Recife – Mais um registro de ataque de tubarão a turista foi registrado no Arquipélago Fernando de Noronha, em Pernambuco. Desta vez, o alvo foi um surfista. Na tarde da última sexta-feira, 12, um rapaz identificado pelas iniciais R.D.F.B, de 20 anos, foi atacado quando surfava na famosa e badalada praia de Conceição. O ataque ocorreu no exato momento em que o rapaz caiu da prancha e foi jogado para perto do animal.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Ilha, a vítima é um baiano. Ele estava no Arquipélago com a família. Após o ataque, ele foi socorrido no Hospital São Lucas, em Noronha, com escoriações no antebraço esquerdo e passa bem.

O surfista levou 15 pontos, foi medicado com antibióticos e já recebeu alta. O episódio ocorreu por volta das 17 horas. Equipes do Corpo de Bombeiros (CB) e do Comitê de Incidentes com Animal Marinho do Estado estiveram presentes para acompanhar o caso.

Conforme informações repassadas pelos órgãos, o tubarão tinha aproximadamente dois metros. Eles consideram o episódio como ato de defesa e não de ataque, uma vez que se fosse para atacar os ferimentos teriam sido mais graves.