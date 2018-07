Supremo vai investigar ato contra fachada da Corte

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou há pouco que iniciou uma investigação para apurar a conduta de manifestantes que jogaram tinta vermelha em uma das entradas do prédio principal da Corte, conhecida como Salão Branco, por onde os ministros costumam entrar para as sessões plenárias.

Em nota divulgada à imprensa, o STF informou que a secretaria de Segurança do tribunal está adotando medidas para apurar os atos. “Imagens e informações dos envolvidos, bem como números de placas de veículos foram coletadas pela segurança do Tribunal e contribuirão para as investigações”, informou o Supremo.

O protesto ocorreu por volta das 12h30, durou cerca de 10 minutos e foi encerrado quando os seguranças do STF tentaram impedir que a sede do tribunal fosse pintada com tinta vermelha. Os manifestantes foram embora em duas vans aos gritos de “Lula Livre!”.

O grupo não foi identificado e ninguém foi detido. A Polícia Federal foi acionada para investigar o ocorrido.