Supremo mantém ECA

Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta (8) rejeitar uma ação de inconstitucionalidade para derrubar artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado em 1990. O caso foi julgado 14 anos após chegar ao Supremo. A ação foi proposta em 2005 pelo PSL. Na ocasião, o partido defendeu que o estatuto deveria permitir a apreensão de crianças e adolescentes que vivem nas ruas para averiguação, desde que determinada por decisão fundamentada da Justiça.

Previdência chega ao Senado

Na tarde desta quinta-feira, 8, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi ao Senado e entregou ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a proposta de emenda à Constituição sobre a reforma da Previdência, que tramitou por 168 dias na Câmara. Alcolumbre leu a matéria no plenário e já a encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça, que iniciará a tramitação, prevista para durar um mês na CCJ. O relator da PEC será o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). “A gente sabe da importância desta emenda constitucional para o Brasil, para o ajuste das contas do Estado brasileiro, que há muitos anos não tem condição de investimento porque o Estado gigante consome todos os recursos para o custeio desta máquina”, afirmou Alcolumbre, com o texto em mãos.

Bolsonaro afirma que torturador é “herói nacional”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 08, que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra – reconhecido pela Justiça como torturador da ditadura militar – é um “herói nacional”. A declaração foi dada por Bolsonaro após ser questionado por jornalistas sobre um almoço que teria com a viúva do coronel, Maria Joseíta Silva Brilhante Ustra. “Ela conta uma história bem diferente daquela que a esquerda contou para vocês”, disse Bolsonaro. “Tem um coração enorme. Sou apaixonado por ela. Não tive muito contato, mas tive alguns contatos com o marido dela enquanto estava vivo. É um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer.” Ustra chefiou o DOI-Codi, divisão de repressão e inteligência da ditadura, entre 1970 e 1974. Ele foi o primeiro militar condenado por crimes cometidos durante o regime. Em 2008, o juiz Gustavo Santini Teodoro sentenciou o coronel pela prática de tortura e sequestro na década de 1970. Não é a primeira vez que Bolsonaro faz elogios ao coronel. Em 2016, quando era deputado federal, ele mencionou Ustra ao votar favoravelmente ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff.

Rede Madero negocia compra do parque Beto Carrero

A rede de lanchonetes Madero está negociando a compra do complexo de entretenimento Beto Carrero, segundo apurou EXAME. A operação é estimada em 1 bilhão de reais e deve ser concluída ainda neste mês, de acordo com fontes próximas às negociações. Em janeiro, o Madero recebeu aporte de 700 milhões de reais do fundo de private equity Carlyle, que ficou com 23,3% da participação da hamburgueria. Naquele momento, o Madero foi avaliado em 3 bilhões de reais. O parque de diversões vinha sendo disputado exatamente pelo Carlyle e pelo fundo de investimentos Advent, por ter crescido dois dígitos nos últimos quatro anos, mesmo com a estagnação econômica em curso no país. No ano passado, os ganhos operacionais do complexo de entretenimento atingiram 120 milhões de

D´Or compra 10% da Qualicorp

O grupo hospitalar Rede D’Or São Luiz assinou contrato nesta quinta-feira, 8, para comprar cerca de 10% das ações da Qualicorp, afirmaram as companhias por meio de fato relevante. A Qualicorp afirmou que as ações serão compradas do acionista e atual presidente-executivo da companhia, José Seripieri Junior. Ele seguirá no cargo e como membro do conselho da empresa até o fechamento da operação.

Governo autoriza motorista de aplicativo a aderir ao MEI

O Comitê Gestor do Simples Nacional publicou no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 8, uma resolução que inclui a categoria de motoristas de aplicativo na lista de profissões que podem ser classificadas como Microempreendedor Individual (MEI). O MEI abrange profissionais com faturamento anual de até 81 mil reais. Além disso, para ser enquadrado como tal, é preciso que a pessoa não participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador e tenha no máximo um empregado. Em decreto publicado em maio pelo presidente Jair Bolsonaro, o governo permitiu que os motoristas de aplicativo pudessem contribuir para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). O texto também já previa que a categoria pudesse aderir ao MEI. No entanto, ainda era preciso uma regulamentação que de fato incluísse a classe na lista de profissões que podem emitir o CNPJ como microempreendedor individual.

Maduro convoca protestos contra sanções dos EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou para o próximo sábado uma jornada mundial de protestos contra a decisão dos Estados Unidos de congelar todos os ativos do governo venezuelano em território norte-americano. “Uno-me ao apelo feito pelo Grande Pólo Patriótico e pelo Congresso Bolivariano dos Povos e faço-o meu, a uma grande jornada mundial de protesto contra o bloqueio de Donald Trump”, disse. O presidente venezuelano pediu a máxima mobilização popular, de todos os setores produtivos do país, das instituições do Estado e dos militares para condenar o bloqueio e o que chamou de agressão e ingerência estadunidense nos assuntos internos do país.

Sanções americanas preocupam ONU

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse nesta quinta-feira, 8, estar profundamente preocupada com o impacto que as novas sanções impostas pelos Estados Unidos contra a Venezuela podem ter na vida da população. “Receio que tenham grandes implicações para os direitos à saúde e à alimentação, particularmente em um país onde já existe uma situação séria de escassez de bens essenciais”, afirmou Bachelet em comunicado. Na segunda-feira 5, o governo de Donald Trump anunciou o congelamento de todos os bens estatais do governo venezuelano em território americano e proibiu transações com o regime de Nicolás Maduro. No começo do ano, Washington já havia congelado 7 bilhões de dólares da petroleira venezuelana PDVSA nos Estados Unidos.