Supremo, enfim, julga primeiro réu da Operação Lava-Jato

Mais de quatro anos depois do início da Operação Lava-Jato, é chegada a hora do primeiro julgamento de um político com foro privilegiado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesta terça-feira, o deputado federal Nelson Meurer (PP-PR) será o primeiro réu a ter o caso apreciado pela Suprema Corte. O inquérito, que o acusa de receber parte de 357,9 milhões de reais em 161 repasses ao PP entre 2006 e 2014, chegou aos ministros em março de 2015. A denúncia foi aceita em junho de 2016.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, o deputado paranaense teria recebido 29,7 milhões de reais ao todo, em repasses mensais de 300.000 reais. O caso foi descoberto quando Meurer foi citado na primeira leva de delações da Lava-Jato. O dinheiro foi distribuído ao partido pelas mãos da dupla Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, primeiros colaboradores do esquema da Petrobras.

A defesa do parlamentar diz que não há provas de seu envolvimento e a denúncia da PGR se baseia apenas nos depoimentos de Youssef e Costa. Os advogados tentaram, inclusive, um adiamento do julgamento em virtude da ausência de Dias Toffoli na composição desta terça da Segunda Turma, que aprecia o caso. O ministro está em viagem oficial à Rússia, para o 8º Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo.

Sem Toffoli, a decisão está nas mãos de Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Com dois votos a favor de Meurer, pode-se protocolar os embargos infringentes, deixando mais elásticas as chances de reversão da condenação. Nestes quatro anos, a primeira instância condenou 123 pessoas na Lava-Jato, expediu 103 mandados de prisão preventiva e 118 temporárias, além de 40 sentenças. O Supremo pode hoje sair do zero.