Subsecretário de Estado dos EUA visitará o Brasil no dia 21 de maio

Washington – O subsecretário de Estado dos Estados Unidos, John Sullivan, visitará o Brasil neste mês, depois de passar por Buenos Aires, liderando a comitiva americana que terá reuniões preparatórias para a cúpula do G-20, que acontecerá na capital da Argentina, em novembro.

O número 2 do Departamento de Estado participará do lançamento do Fórum de Segurança EUA – Brasil, iniciativa que pretende potencializar a relação entre autoridades dos dois países, na discussão de assuntos sobre crime organizado.

Sullivan abordará também a agenda econômica entre os governos americano e brasileiro, além da situação de crise humanitária e econômica que a Venezuela atravessa.

No dia 20, o subsecretário de Estado desembarcará em Buenos Aires, onde ficará um dia, para se reunir com ministros de Relações Exterior de diversos países, onde manterá “conversas bilaterais”, segundo comunicado.