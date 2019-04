STJ julga Lula hoje

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou para esta terça-feira, 23, o julgamento do recurso especial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra sua condenação no processo da Operação Lava Jato referente ao tríplex do Guarujá (SP). O colegiado é composto do relator da Lava Jato no STJ, ministro Felix Fischer, e outros quatro ministros. Um deles, Joel Ilan Paciornik, contudo, declarou-se impedido de analisar o caso (conheça os magistrados). A sessão na Quinta Turma está prevista para as 14h e terá transmissão ao vivo no canal do tribunal no YouTube.

Acordo com caminhoneiros

Com a promessa de que o governo vai fiscalizar o cumprimento da tabela de preços mínimos para o frete rodoviário, caminhoneiros descartaram na segunda-feira, 22, a chance de uma nova paralisação. Cerca de 30 representantes da categoria estiveram reunidos por quase quatro horas com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, na sede da pasta em Brasília. Ao deixar o encontro, eles afirmaram que as bases “foram acalmadas”. “Não houve um acordo, mas sim um compromisso de uma agenda positiva”, disse o presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), Diumar Bueno.

CCR aprova delação financiada

Acionistas do grupo de concessões CCR aprovaram em assembleia realizada nesta segunda-feira um pacote de indenizações para 15 ex-executivos que aceitaram colaborar com investigações de corrupção. A empresa se comprometeu a fazer pagamentos mensais de 78 mil reais a esses ex-funcionários durante cinco anos, além de custear suas despesas com advogados e quitar multas nos acordos de delação premiada firmados com o Ministério Público. A previsão é de gastar 71 milhões de reais na controversa medida.

Mourão vs. Olavo

O vice-presidente Hamilton Mourão ironizou nesta segunda-feira, 22, as críticas a militares feitas em vídeo pelo escritor Olavo de Carvalho. Em resposta à divulgação do vídeo, Mourão afirmou que Carvalho deveria se concentrar no exercício da “função de astrólogo” por ser a que ele “desempenha bem”. O vídeo em que Olavo de Carvalho aparece fazendo duras críticas aos militares chegou a ser compartilhado no sábado, 20, pela conta oficial do presidente Jair Bolsonaro no YouTube, mas foi apagado no Domingo (21).

Expectativa do PIB reduzida

A estimativa de crescimento econômico do Brasil neste ano voltou a ser reduzida. Nesta segunda-feira, o Banco Central divulgou a pesquisa Focus e os números apresentados para o ritmo da indústria nacional estão bem mais fracos. A expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2019 caiu de 1,95% para 1,71%, na oitava semana seguida de redução. A projeção de crescimento para o ano do setor industrial também caiu de 2,30% para 1,70%. Já para 2020, os analistas ouvidos pelo BC esperam um PIB de 2,50%, 0,08% menor do que o apresentado no levantamento anterior. Entretanto, o crescimento da produção industrial permaneceu sendo calculado em 3%. A estimativa de inflação para 2019, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi ajustada de 4,06% para 4,01%. Para 2020, se manteve na casa dos 4%.

“Você não pode prejudicar a honra de uma pessoa”

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, 22, defendeu sua decisão da semana passada de censurar as reportagens do site O Antagonista e da revista Crusoé que faziam menção ao presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. “Você não pode prejudicar a honra de uma pessoa quando há, como houve neste caso, uma nota oficial da Procuradoria-Geral da República, que dizia que não tinha conhecimento de nenhum documento, como argumenta a publicação”, afirmou Moraes. Na quinta-feira, após receber o documento da Lava Jato em questão, o ministro revogou a decisão. A medida de Moraes foi tomada no âmbito de um inquérito do STF que apura ameaças e notícias falsas contra a Corte. Nesta segunda-feira, após Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR) ter se mostrado contra o inquérito, que disse ser pouco delimitado, “genérico e amplo”, a Advocacia-Geral da União (AGU) se posicionou a favor da legalidade da investigação.

Sobe para 24 número de vitimas em Muzema

Socorrida com vida após o desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Adilma Ramos Rodrigues, de 35 anos, morreu nesta segunda-feira, 22, após ficar internada em estado grave por dez dias. Com a morte, o número de vítimas fatais da tragédia subiu para 24. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Adilma estava internada em estado grave no Hospital Municipal Lourenço Jorge e foi transferida na noite de quinta-feira 18 para o Hospital Unimed-Rio a pedido da família. Em nota, o hospital afirmou que ela foi admitida na unidade “após ser vítima de politraumatismo e passar por prévias abordagens, incluindo parada cardíaca por 10 minutos em outra instituição”. Duas vítimas da tragédia ainda continuam internadas. Paloma Paes Leme, de 44 anos, e seu filho, Rafael, de 4 anos, estão na Unidade Intermediária Pediátrica do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, com quadro clínico estável.

EUA pressiona Irã

O petróleo abriu a terça-feira em alta de 2,6% em meio a reiteradas tensões entre Estados Unidos e Irã. Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, anunciou ontem que a partir de o dia 2 de maio o país irá suspender a autorização de cinco países para comprar petróleo iraniano sem sanções econômicas. A medida visa forçar os líderes iranianos a uma mudança no regime político e a frear sua construção de arsenal militar. “Não vamos mais abrir exceções. Qualquer entidade que interaja com o Irã deve tomar suas devidas precauções e agir com prudência”, afirmou Pompeo. A partir da data, Índia, China, Japão, Coreia do Sul e Turquia não poderão mais negociar petróleo com Teerã sem aplicação integral das sanções impostas pelos Estados Unidos em novembro de 2018. De acordo com o jornal The New York Times, o governo norte-americano estima que as exportações de petróleo correspondam a 40% das receitas da administração do Irã. Desde novembro, as vendas de barris de petróleo caíram de 2,5 milhões para 800 mil por dia.

310 mortos em atentado no Sri Lanka

O porta-voz da Polícia do Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, afirmou nesta segunda-feira, 22, que subiu para 310 o número de mortos após oito atentados a bomba contra hotéis e templos católicos no país durante o domingo de Páscoa. Cerca de 500 pessoas ficaram feridas. Segundo Gunasekara, novas prisões foram efetuadas e, até agora, 24 pessoas foram presas pelos ataques. Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques. O ministro da Defesa, Ruwan Wijewardene, afirmou apenas que os autores são “extremistas religiosos” e pertenciam a um único grupo, sem dar mais detalhes. Para o titular da Saúde, Rajitha Senaratne, é difícil acreditar que não tenha vido apoio externo aos terroristas. “Não acreditamos que esses ataques foram executados por um grupo de pessoas restrito a este país. Esses ataques não teriam sido bem-sucedidos sem uma rede internacional”, disse.