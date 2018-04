STF tem papel insubstituível na democracia, diz Cármen Lúcia

Brasília – Na abertura da sessão que definirá o destino imediato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, fez um discurso breve e assertivo em defesa da atuação do tribunal e destacou que o papel do Supremo de guarda da Constituição é “insubstituível na democracia”.

A mensagem representa uma reação do tribunal após comandantes do Exército e da Aeronáutica fazerem comentários sobre a atuação do tribunal pouco antes do julgamento do habeas corpus em que o ex-presidente Lula, condenado na segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão, pede para continuar recorrendo em liberdade à condenação no caso do triplex do Guarujá (SP) até o esgotamento de todos os recursos.

“O Supremo Tribunal Federal é responsável pela guarda da Constituição e atua em seu cumprimento de maneira independente e soberana”, disse a ministra Cármen Lúcia.

A presidente do Supremo acrescentou que o tribunal “cumpre suas obrigações constitucionais de decidir em última instância causas de importância maior para todo brasileiro”. “Toda decisão judicial é importante. Algumas têm maior impacto. Mas todas são tratadas pelos juízes com maior rigor e responsabilidade. Pelas suas circunstâncias, algumas causas despertam maior ou menor interesse. (Mas) Todos os julgados se fazem na lei”, disse Cármen Lúcia.

“O rito que aqui vem se repetindo tem a significação do poder judiciário cumprindo seu papel, insubstituível na democracia. A Constituição determina que esse Supremo Tribunal Federal assim cumpra”, concluiu a ministra.

Nesta terça-feira, 3, o comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, publicou no Twitter que repudia a impunidade. “Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?”, questionou o general.

O comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato, divulgou boletim interno à Força Aérea Brasileira nesta quarta-feira, 4, que “hoje serão testados valores que nos são muito caros, como a democracia e a integridade de nossas instituições”.

Os comentários causaram desconforto no Supremo, segundo apurou o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, motivaram o discurso da ministra.