STF rejeita tirar processo de Lula sobre sítio de Atibaia das mãos de Moro

Brasília – O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta sexta-feira um recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e manteve com o juiz federal Sérgio Moro o processo a que o petista responde sobre um sítio em Atibaia.

Toffoli deu uma decisão técnica, ao argumentar que o prazo para apresentar esse recurso já tinha sido encerrado quando foi apresentado, dia 1º de agosto. Ele nem sequer conheceu do pedido, ou seja, não foi apreciado no mérito.

Líder nas pesquisas de intenção de voto ao Palácio do Planalto, Lula cumpre pena desde abril por ter tido condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em outro processo, o do tríplex do Guarujá (SP).