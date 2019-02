STF e STJ podem ser presididos por ministras em setembro

As presidências do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) podem ser ocupadas, simultaneamente a partir de setembro, por duas mulheres.

Se no Supremo o posto hoje ocupado pelo ministro Ricardo Lewandowski pode ser assumido pela ministra Carmen Lúcia, no STJ a ministra Nancy Andrighi tende a assumir o posto de Francisco Falcão.

Por tradição, as duas principais Cortes do País costumam eleger para presidência o ministro mais antigo que ainda não tenha exercido o cargo, e como vice-presidente o ministro que deverá ser o próximo a assumir o comando do tribunal.

No STF, a vice de Lewandowski é Carmen Lúcia. No STJ, Nancy Andrighi é a mais antiga a não ter exercido o cargo de presidente – outra eventual postulante é a ministra Laurita Vaz, atual vice-presidente da Corte.

Todavia, apesar da tradição, os ministros deverão confirmar quem assume os postos em cada uma das Cortes por meio de votação secreta.

A possibilidade de dois mandatos simultâneos de mulheres nos dois tribunais máximos do Brasil anima especialistas como a professora de Direito Constitucional da UnB, Janaína Penalva.

“É uma oportunidade. Não basta ter mulheres comandando o Judiciário, elas precisam colocar a questão de gênero como prioridade de sua gestão”, disse ao site Jota.

Há a expectativa de que o perfil das duas ministras ajudem em avanços nas duas Cortes. Carmen Lúcia é, segundo o seu gabinete, a ministra de maior celeridade e cumprimento de metas dentro do STF, ao passo que Nancy Andrighi apresentou posicionamentos favoráveis ao direito do consumidor e às audiências de custodia para detentos no País.