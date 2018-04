STF bloqueia US$20 mi de contas relacionadas a ex-presidente da Transpetro

São Paulo – O Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu um pedido da Procuradoria-Geral da República e bloqueou nesta quarta-feira 20 milhões de dólares que estão em contas vinculadas ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e seus filhos na Suíça, informou a PGR em nota.

“A decisão do ministro Edson Fachin impediu que o dinheiro, fruto de desvios promovidos pelo ex-diretor da estatal, fosse incorporado ao governo daquele país”, disse o órgão em nota.

Além do pedido da PGR, o MPF também apresentou um pedido de sequestro de bens, que ainda aguarda decisão do Supremo. Machado e o MPF acertaram, em delação premiada, a devolução dos valores aos cofres públicos do Brasil.

Há uma discordância sobre o destino desse dinheiro, visto que o Ministério Público da Suíça determinou, antes que o Supremo apreciasse o pedido apresentado pelo MPF, que o banco onde os valores estavam retidos transferisse o dinheiro para o governo suíço, até no máximo 3 de março.

Além dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados no Brasil, Machado também está sob investigação na Suíça por crimes que teria cometido no país.

O esquema na Transpetro envolveria propina em contratos da empresa, uma subsidiária da Petrobras, e agentes políticos.