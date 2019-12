STF afasta deputado Wilson Santiago e PF faz buscas na residência dele

O ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello determinou o afastamento do cargo do deputado Wilson Santiago (PTB-PB). Ele é um dos alvos da operação Pés de Barro da Polícia Federal, que investiga suspeitas de superfaturamento em obras no interior da Paraíba. Os investigadores cumprem também mandados de busca e apreensão em endereços do parlamentar neste sábado.

Na mesma operação, o prefeito de Uiraúna, João Bosco Nonato Fernandes (PSDB), foi preso. Ao todo, são 13 mandados de busca e apreensão e, além de Santiago, outras seis autoridades serão afastadas de suas funções públicas.

De acordo com a PF, são investigados os crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude licitatória e formação de organização criminosa, cujas penas, somadas, ultrapassam 20 anos de reclusão.

O foco das apurações são as obras da “Adutora Capivara“, sistema adutor que deve se estender do município de São José do Rio do Peixe/PB ao município de Uiraúna/PB, no Sertão da Paraíba. As obras foram contratadas por R$ 24, 8 milhões e teria havido até agora distribuição de propinas no valor de R$ 1,2 milhão. A base da investigação é uma delação premiada homologada pelo ministro Celso de Mello, que ainda está sob sigilo.

Segundo a PF, o nome da apuração “é uma alusão a um termo bíblico que serve para identificar, na vida pública, os falsos valores políticos, ou seja, os líderes carentes de méritos intrínsecos”. Na Bíblia, Nabucodonosor, antigo rei da Babilônia, teve um sonho interpretado pelo profeta Daniel no qual uma estátua feita de metais preciosos desmorona porque seus pés são de barro.