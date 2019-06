SP vai instalar portas automáticas em 36 estações do Metrô

São Paulo — O governo de São Paulo anunciou um contrato de R$ 342 milhões com o Consórcio Kobra para instalação de portas automáticas em 88 fachadas de 36 estações das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha, do Metrô.

As estações beneficiadas são: Ana Rosa, Anhangabaú, Armênia, Artur Alvim, Belém, Brás, Bresser-Mooca, Carandiru, Carrão, Conceição, Consolação, Guilhermina Esperança, Jardim S. Paulo, Liberdade, Luz, Marechal Deodoro,Paraíso, Parada Inglesa, Patriarca, Pedro II, Penha, Portuguesa-Tietê, Praça da Árvore, República, Santa Cecília, Santa Cruz, Santana, São Bento, São Joaquim, São Judas, Saúde, Sé, Tatuapé, Tiradentes, Vila Mariana e Vergueiro.

De acordo com o Metrô, os equipamentos de segurança permitirão a redução do número de interferências na via, melhorando a circulação dos trens e a segurança dos usuários.

No prazo de quatro anos e meio, a empresa selecionada por meio de licitação irá passar por todas as etapas de execução: desenvolvimento e aprovação dos projetos; fabricação e instalação das portas de plataforma; testes, comissionamento e operacionalização do sistema.

De acordo com o contrato, a empresa também implantará uma plataforma de monitoramento remoto do sistema dos equipamentos no Centro de Controle Operacional (CCO) do Metrô, além da disponibilização de simuladores nos pátios Jabaquara e Itaquera, que servirão como plataforma de reparos de manutenção e também para treinamentos técnicos e operacionais.

Como serão as portas do Metrô

As portas deverão ter 2,10 metros de altura, sensor de presença de pessoas no vão entre os trens e as portas, transparência mínima de 70% nas áreas das fachadas, além de uma estrutura modular que permita a montagem por etapas, facilitando a logística de instalação e diminuindo as interferências na operação ao longo do processo.

Algumas estações já contam com o sistema de segurança: Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente (Linha 2-Verde); Vila Matilde (Linha 3-Vermelha); Adolfo Pinheiro (Linha 5-Lilás), além de todas das linhas 4-Amarela e 15-Prata.