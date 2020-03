SP torna obrigatória notificação de hospitais privados sobre coronavírus

A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo publicou uma portaria no Diário Oficial, nesta sexta-feira (20), obrigando os hospitais privados e públicos, integrantes ou não do Sistema Único de Saúde, a informar diariamente a situação dos casos de coronavírus.

Na medida, que já está em vigor, os hospitais de São Paulo têm até as 9 horas para informar o detalhamento dos infectados pelo Covid-19. Os dados deverão ser referentes ao dia anterior e serão preenchidos por um formulário único online.

A portaria justifica a decisão pela “importância de dados registrados para a Saúde Pública, a competência estadual para acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde”, diz o texto.

