SP terá tempo instável no fim de semana e no dia de Réveillon

São Paulo – Os últimos dias do ano de 2017 serão de tempo instável, sensação de abafamento, com possibilidade de fortes pancadas de chuvas e raios para todas as regiões paulistas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a capital paulista registra nesta sexta-feira, 29, áreas de instabilidade a partir do interior do Estado. As chuvas atingem a região metropolitana, com intensidade moderada a forte.

O fim de semana vai começar com mais precipitações nas praias de São Paulo, litoral sul e litoral norte, com risco de chuva forte. O sábado, 30, será chuvoso, porém com períodos de melhoria. As chuvas mais fortes estarão concentradas durante a tarde.

Na véspera de ano-novo, a cidade de São Paulo deve amanhecer com sol entre nuvens e as chuvas serão mais concentradas em algumas horas do dia. O tempo fica abafado com temperatura máxima prevista de 27ºC e índices de umidade do ar entre 60% e 95%.

A partir da tarde, a combinação de calor e alta umidade do ar formam nuvens carregadas que provocam pancadas de chuvas que podem ter forte intensidade.

Durante a virada para 2018, há uma tendência da diminuição da chuva por todo o leste de São Paulo. “Durante à noite, a possibilidade de chuva é muito pequena tanto na capital, quanto no litoral”, afirma a meteorologista da Climatempo Fabiana Weicamp.

Nos primeiros dias de 2018, o tempo deve permanecer instável, ainda com chuva frequente nas áreas litorâneas. De acordo com Fabiana, a segunda-feira, 1º, será um dia típico de verão – com pancadas isoladas de chuvas.

Na terça-feira, 2, começa a formação de novas áreas de instabilidade. Para quarta-feira, dia 3, há previsão de temporais, desde cedo, com potencial para a formação de alagamentos.