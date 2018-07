SP tem tarde mais fria do ano; quarta deve ser ainda mais gelada

São Paulo – A cidade de São Paulo teve a sua tarde mais fria do ano nesta terça-feira, 10, com a chegada de uma massa de ar polar. Por volta das 13 horas, o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, registrava 11°C, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia, com sensação térmica de 8°C.

O recorde atual de menor temperatura na cidade é de 9,3°C, no dia 21 de maio.

Quarta-feira gelada

A previsão é de que esfrie ainda mais nesta quarta-feira. Segundo o Instituto de Meteorologia, a madrugada de 11 de julho deve registrar um novo recorde de frio na capital paulista. A previsão da Climatempo é de que as madrugadas de 11 e 12 de julho registrem mínima de 8°C.