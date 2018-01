SP tem protesto contra aumento de tarifas com barricadas

São Paulo – Uma barricada montada na Avenida 23 de Maio interrompeu o fluxo de veículos sentido centro por volta das 6h desta segunda-feira, 22, em São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, manifestantes, que protestavam contra o aumento das tarifas do transporte público, atearam fogo em objetos e montaram uma barricada na pista na área próxima ao Centro Cultural São Paulo. A via é uma das principais ligações entre o centro e a zona sul da capital paulista.

Por volta das 6h30, havia grande congestionamento na região. Ainda não se sabe qual grupo iniciou a barricada. Para não ficar no congestionamento, diversos motoristas optaram por passar pelo canteiro central que divide as duas pistas. Um ônibus chegou a atolar no local tentando fazer essa manobra. O fluxo de veículos foi liberado em torno das 7h, mas o acúmulo de veículos ainda persistia na região.

A poucos metros da barricada, os manifestantes escreveram “R$ 4 não”, em referência ao aumento da passagem do transporte público, que passaram a valer no dia 7 de janeiro. A gestão João Doria (PSDB) afirma que o reajuste da tarifa básica de ônibus ficou abaixo da inflação do período, de 8,9%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Se a correção fosse aplicada, o preço da passagem passaria para R$ 4,14.U