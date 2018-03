SP reabre 27 parques fechados em prevenção contra febre amarela

São Paulo – A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo vai reabrir no próximo dia 30 de março pelo menos 27 parques municipais, nas zonas norte e sul da capital, que haviam sido fechados como medida preventiva contra a febre amarela.

A decisão foi tomada após a Secretaria Municipal da Saúde atingir quase 50% da meta de imunização contra o vírus na cidade.

Entre as unidades que terão o funcionamento retomado está o Parque Anhanguera, zona norte, o maior da capital paulista. A Prefeitura ressalta que quem pretende visitar essas unidades deve se imunizar pelo menos dez dias antes da visita.

Já para o Parque do Carmo, em Itaquera, zona leste, não há previsão de reabertura.

Nesta semana, a Secretaria Municipal da Saúde passou a ofertar a vacina em todos os postos da capital. Desde setembro do ano passado, mais de 5,8 milhões de pessoas foram imunizadas na cidade de São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.