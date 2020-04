SP lança programa de aula online e na TV para 3,5 milhões de estudantes

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira, 3, o lançamento de um programa de aulas escolares à distância para 3,5 milhões de alunos da rede pública estadual.

O Centro de Mídia, que contará com o apoio da TV Cultura, vai transmitir aulas ao vivo no canal TV Cultura & Educação, com a possibilidade de interação dos alunos por meio de um aplicativo gratuito, segundo explicou o secretário de Educação, Rossieli Soares. Haverá a possibilidade também de download de materiais.

O objetivo é reduzir os impactos aos estudantes que já estão há quinze dias fora da escola por conta do avanço da pandemia de coronavírus no país. São Paulo é o estado com mais casos da doença: são 3.506 pessoas confirmadas e 188 óbitos.

As aulas começarão já na segunda-feira, 6. “O professor dará a aula ao vivo pela TV e o aluno poderá interagir ao vivo também pelo aplicativo”, disse Soares.

Serão diversos canais de conteúdo de português, matemática, informática e biologia. A expectativa é que o conteúdo dure por volta de 10 horas diariamente.

Capital

Na rede municipal, o prefeito Bruno Covas (PSDB) informou que haverá uma plataforma digital específica para professores se comunicarem com os alunos.

A prefeitura está distribuindo mais de 1 milhão de cadernos de atividades para os estudantes responderem ao longo das semanas sem aulas presenciais. Covas frisou que as escolas não estarão abertas.