Fevereiro mais chuvoso

A cidade de São Paulo teve o mês de fevereiro mais chuvoso da história, segundo dados divulgados na quarta-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Foram 21 dias chuvosos na cidade, o mais marcante deles o último dia 10 de fevereiro, que deixou a cidade com dezenas de pontos de alagamento em uma segunda-feira — e fez as perdas no comércio passarem de 100 milhões de reais. O recorde anterior de chuvas era de 1995. A coluna Painel, da Folha de S.Paulo, informou por sua vez que ações no total de 1 milhão de reais foram movidas por cidadãos contra a Prefeitura de São Paulo em 2019 devido a enchentes. Em 2020, as ações passam de 390.000 reais por enquanto, segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação.

Mercado reduz projeção do IPCA

O mercado elevou as contas para o câmbio tanto para este ano quanto para o próximo em meio aos sucessivos recordes que o dólar bateu contra o real nas últimas sessões, de acordo com a pesquisa Focus que o Banco Central divulgou nesta quarta-feira. O levantamento semanal mostra que a expectativa agora é de que o dólar encerre tanto 2020 quanto 2021 a 4,15 reais, de 4,10 reais e 4,11 reais, respectivamente, estimados antes. O dólar terminou a sexta-feira passada perto da estabilidade ante o real, depois de a cotação ter chegado a superar 4,40 reais pela primeira vez. O cenário externo, com o surto do coronavírus, tem influenciado as negociações, que retornam nesta sessão a partir das 13h após a pausa de Carnaval.

Facebook proíbe anúncios enganosos

O Facebook anunciou nesta quarta-feira que proibirá anúncios de produtos que ofereçam curas ou algum tipo de prevenção para o surto do coronavírus e anúncios que criem um senso de urgência em relação à doença. O vírus, que se acredita ter se originado na cidade chinesa de Wuhan, no final do ano passado, matou mais de 2.700 pessoas até agora. Anúncios com alegações como “máscaras com 100% de garantia de impedir a propagação do vírus” não serão permitidos, disse um porta-voz da empresa.

Homem mata cinco colegas de trabalho

Um homem matou cinco de seus colegas de trabalho na tarde de quarta-feira na cidade americana de Milwaukee, no estado de Wisconsin. O atirador trabalhava na cervejaria Molson Coors, criada em 2005 após uma fusão entre a canadense Molson e a americana Coors. O homem, que segundo a polícia local tinha 51 anos, ainda estava em seu uniforme de trabalho quando adentrou o prédio e efetuou os disparos, atirando em si mesmo na sequência. Mais de 1.000 pessoas trabalham nesta unidade da empresa. Nos últimos dois anos, pelo menos dois casos de trabalhadores atirando nos colegas foram noticiados nos Estados Unidos, um em uma fábrica em Chicago e outro em Virginia Beach.

Comidas vegetarianas da Ikea

A sueca Ikea, conhecida por vender móveis a preços acessíveis, também está entrando na onda das carnes vegetais, com o objetivo de diminuir sua pegada climática, segundo afirmou ao divulgar seus resultados do trimestre nesta quinta-feira. Além dos móveis, a empresa historicamente vende almôndegas tradicionais suecas e outras carnes em suas lojas — um conceito que veio do fundador Ingvar Kamprad, que acreditava que era difícil vender algo para pessoas de “estômago vazio”. Agora, suas tradicionais almôndegas passarão a ser feitas com plantas, que têm só 4% da pegada de carbono da versão tradicional. A empresa também lançou em 2018 hot dogs e sorvete à base de planta, além de ter passado a usar mais energia renovável. O ano de 2019 foi o primeiro em que a companhia conseguiu reduzir sua pegada climática ao mesmo tempo em que aumentou as vendas — que subiram 6,5% no ano fiscal.

Toffoli: não existe democracia sem parlamento atuante

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, afirmou nesta quarta-feira que o Brasil “não pode conviver com um clima de disputa permanente” e que é preciso “paz para construir o futuro”. A declaração vem um dia depois das notícias afirmando sobre o compartilhamento por parte de Bolsonaro do vídeo convocando para o ato de 15 de março. Em nota, o chefe do Judiciário disse não existir “democracia sem um Parlamento atuante, um Judiciário independente e um Executivo já legitimado pelo voto”. Antes de Toffoli, o compartilhamento de Bolsonaro também foi criticado ao longo de terça-feira por políticos como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), deputados de oposição ao governo e instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, que afirmou que o caso pode abrir precedente para um processo de impeachment.

Viradouro campeã do Carnaval no RJ

A escola de samba Unidos do Viradouro conquistou seu segundo título do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. O samba-enredo foi “Nas encruzilhadas da vida, entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada: Salve-se quem puder!”, e a escola terminou com com 269,6 pontos. O último título da Viradouro havia sido em 1997. O enredo fez questionamentos sobre promessas não cumpridas por políticos e autoridades e as dificuldades em que vive em bairros pobres do Brasil e têm pouco acesso a saúde, emprego, educação e moradia. Atrás da Viradouro na classificação deste ano vieram Grande Rio, Mocidade, Beija-flor, Salgueiro e Mangueira.

Ceará cria comissão para solucionar motim de policiais

O Ministério Público do Ceará criou uma comissão para tentar solucionar a crise que levou à paralisação de parte dos policiais militares do estado e já deixou mais de 170 mortos. Pelo Twitter, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado José Sarto (PDT-CE), afirmou que a Ordem dos Advogados do Brasil também buscará interlocução com o movimento. A comissão, contudo, não deverá renegociar a proposta de reajuste já oferecida pelo governador Camilo Santana (PT), que reajustaria o salário de cerca de 3.200 reais para 4.500 reais até o final de 2022.