SP amanhece com tempo instável e previsão de chuva a qualquer hora do dia

São Paulo – A cidade de São Paulo amanheceu esta terça-feira, 31, com tempo instável e sensação de frio. Áreas de instabilidades estão sobre o Estado de São Paulo e provocam pancadas de chuva, de moderada a forte intensidade, em todas as regiões paulistas a qualquer hora do dia.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, colocou toda a capital em estado de atenção para alagamentos às 6h20 desta terça-feira. O alerta foi encerrado às 7h.

Após 46 dias sem chuva, a capital paulista registrou, na noite desta segunda-feira, 30, precipitações em diversas partes da cidade, com maior intensidade na zona sul e oeste, além de ter chegado à região metropolitana. Ventos de até 57 km/h foram registrados, segundo o CGE, que destacou que a chuva veio acompanhada de raios e trovões.

De acordo com a Climatempo, a grande quantidade de nuvens que se espalha sobre o Estado esta semana e a chuva e ventos frios, de origem polar, vão fazer a temperatura baixar em todas as regiões paulistas. Na Grande Paulo, a sensação será de frio a partir desta terça-feira até o fim da semana.

Segundo o CGE, a quarta-feira, dia 1º de agosto, será marcada por variação de nebulosidade desde a madrugada, com possibilidade de alguns chuviscos isolados por causa da circulação marítima.

Os termômetros devem ficar em torno dos 13°C, com sol entre nuvens e temperatura máxima prevista de 18°C. As taxas de umidade do ar – que vinham muito baixas na estiagem – se manterão elevadas e devem oscilar entre 60% e 90%.

Um novo sistema frontal está previsto para passar pelo Estado paulista no dia 3 de agosto, trazendo chuvas mais significativas e declínio das temperaturas.