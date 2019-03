Sobrevivente do incêndio no Flamengo volta a jogar

Rio de Janeiro — Um dos sobreviventes da tragédia no CT do Ninho do Urubu começa a dar a volta por cima no Flamengo. Cauan Emanuel, que estava no incêndio que vitimou dez pessoas no dia 8 de fevereiro, participou do seu primeiro jogo pelo time carioca neste sábado.

Integrante da equipe sub-15, ele atuou na partida diante do Bangu nesta manhã e foi um dos destaques do triunfo rubro-negro por 8 a 0.

Apelidado de “Fortaleza” pelos companheiros de time, Cauan Emanuel foi o primeiro dos três feridos com maior gravidade a ser liberado do hospital, 12 dias depois. Recuperado, ele entrou em campo e marcou dois gols, dando ainda uma assistência no confronto realizado na sede do clube.

Cauan não escondeu a emoção após o final da partida em que foi um dos grandes nomes do confronto, válido pela Taça Guanabara Sub-15. “Foi uma partida muito emocionante para mim, poder voltar a fazer o que eu gosto”, afirmou o “Fortaleza”.

Além de Cauan Emanuel, Francisco Dyogo e Jhonata Ventura, todos de 15 anos, foram os três feridos que sobreviveram ao incêndio no Ninho do Urubu.

Outros 13 garotos conseguiram escapar das chamas com vida e sem maiores problemas. As famílias dos mortos ainda estão na Justiça pedindo a indenização junto ao Flamengo.