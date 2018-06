Sobe para quatro o número de mortos em naufrágio no RJ

Subiu para quatro o número de corpos resgatados no mar pelas equipes que atuam na procura de sobreviventes de duas embarcações pesqueiras que naufragaram na madrugada de hoje (8), próximo ao Porto de Itaguaí, região metropolitana do Rio. As duas embarcações “Lucas Mar” e “Guto I” foram alugadas por 20 pessoas que participariam de uma pescaria na Baía de Sepetiba. De acordo com o comando do 1° Distrito Naval, os naufrágios das embarcações ocorreram na região da Laminha. As embarcações eram tripuladas por dois barqueiros que conheciam a região.

Segundo a Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá, informou, em nota, que “as embarcações levavam 22 pessoas, das quais 12 foram resgatadas até o momento e encaminhadas a hospitais da região, sendo que quatro vieram a óbito. As equipes envolvidas seguem as buscas pelos desaparecidos”. Dez pescadores continuam desaparecidos.

Nesta madrugada, a Marinha enviou quatro embarcações de busca e salvamento ao local, além de duas embarcações do Corpo de Bombeiros em buscas pelos tripulantes. Um helicóptero e uma patrulha da Marinha foram para a região auxiliar no resgate.

As causas do naufrágio e as responsabilidades dos envolvidos serão apuradas em inquérito instaurado pela Marinha.

O Corpo de Bombeiros do Rio informou que as buscas prosseguem com apoio de guarda-vidas, embarcações, mergulhadores e sobrevoos de helicópteros. A operação envolve os quartéis de Sepetiba, Angra dos Reis, Barra da Tijuca e o Grupamento Aéreo da corporação. Os resgatsados do mar foram levados para o Hospital Municipal Pedro II e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz, zona oeste do Rio.