Sobe para 50 o número de mortos pelas chuvas em MG, diz Defesa Civil

Rio — A Defesa Civil de Minas Gerais informou, por meio de boletim divulgado na manhã de terça-feira (28), que chegou a 50 o número de mortos em decorrência das chuvas no estado. Duas pessoas continuam desaparecidas: uma em Luisburgo e outra em Conselheiro Lafaiete. Só na capital mineira, foram registradas 13 vítimas. Segundo o órgão, 28.043 pessoas estão desalojadas, e 4.101 estão desabrigados no estado.

Até o momento, 101 municípios decretaram situação de emergência. O número de pessoas mortas aumentou em relação ao último boletim de segunda-feira, que indicava 47 óbitos. Foram confirmadas duas mortes em Luisburgo e uma em Divinópolis.

O ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Gustavo Canuto, esteve em Belo Horizonte no domingo e disse que os atingidos pela chuva devem ter antecipação do Bolsa Família e do saque do FGTS.

Na segunda-feira, uma portaria publicada no Diário Oficial da União reconheceu a situação de emergência em decorrência das chuvas intensas em 47 municípios mineiros. Canuto prometeu que o governo federal vai disponibilizar R$ 90 milhões para atender às demandas relacionadas às fortes chuvas em Minas Gerais.