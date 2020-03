Sobe para 34 o número de infectados pelo coronavírus no Brasil

São Paulo — Subiu para 34 o número de infectados pelo coronavírus (Covid-19) em todo o Brasil, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta terça-feira, 10. No último dado eram 25 casos. O total de suspeitos caiu de 930 para 893.

O Rio de Janeiro registrou cinco novos casos, totalizando oito. Já o Rio Grande do Sul apresentou o primeiro paciente infectado pelo vírus no Sul do país. São Paulo continua sendo o estado com o maior número de casos (19). Na Bahia há dois. Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal têm um caso confirmado cada.

Dos nove novos infectados, dois são de transmissão local, quando o contágio foi feito dentro do Brasil. Sete são importados, com pessoas que fizeram viagem ao exterior.

Do total de 34 infectados, 29 tiveram contato com o coronavírus no exterior. Cinco pessoas se infectaram dentro do Brasil, sendo quatro em São Paulo e uma na Bahia. Todos são parentes ou amigos das pessoas infectadas. Cinco pacientes ainda estão hospitalizados. O Ministério da Saúde não divulgou o estado de saúde dos internados.

No mundo

Até a tarde de segunda-feira, 9, foram registrados mais de 109 mil casos de infectados pelo coronavírus em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O número de mortos subiu de 3584 para 3809 em um dia. A China ainda é o país mais afetado, com mais de 80 mil casos e 3 mil mortes. Mas os números mostram que os novos casos estão caindo.

O segundo país com mais casos é a Coreia do Sul, com 7382. Mesmo com o isolamento da população determinado pelo governo, a Itália registrou um aumento de 1492 infectados em um dia, totalizando 7375.