Corpos encontrados hoje devem ser de funcionários da Vale, dizem bombeiros

São Paulo – A Defesa Civil de Minas Gerais atualizou por volta das 12h desta terça-feira (29), os números de vítimas do desastre de Brumadinho.

Até agora, 65 mortes já foram confirmadas e 288 pessoas estão desaparecidas. Até no final da noite desta segunda-feira (28), eram 279 desaparecidos.

Nesta manhã, mais corpos foram encontrados pela equipe da Defesa Civil de Minas Gerais. O número de vítimas fatais retiradas da lama, no entanto, só será divulgado no fim do dia.

Em entrevista coletiva no início da tarde, o tenente Pedro Aihara, porta-voz dos Bombeiros, informou que os corpos retirados hoje são, provavelmente, de pessoas que estavam no refeitório da Vale.

As vítimas do rompimento da barragem foram encontradas a uma distância que fica entre 800 metros e 1.000 metros de onde era o refeitório da mineradora.

De acordo com a Defesa Civil, no quinto dia de buscas já foram localizadas 390 pessoas.