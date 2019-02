Sobe para 200 número de feridos em acidente de trem no Rio

Rio de Janeiro – A colisão entre dois trens na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, deixou cerca de 200 feridos na noite de ontem (6). Apenas no Hospital da Posse, no município vizinho de Nova Iguaçu, foram atendidas 158 pessoas, das quais sete continuam internadas, com estado de saúde estável, de acordo com a unidade.

Também foram socorridas 71 pessoas em unidades estaduais de saúde, como os hospitais Getulio Vargas, Albert Schweitzer e unidades de pronto-atendimento. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, elas já foram medicadas e liberadas.

Por enquanto, não é possível dizer o número exato de feridos: não se sabe se algum paciente foi atendido em unidade estadual e depois procurou atendimento no Hospital da Posse. Assim como há pessoas que foram inicialmente para casa e só buscaram atendimento no Hospital da Posse na manhã de hoje.