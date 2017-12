Sobe para 131 total de PMs assassinados este ano no Rio

O cabo Eduardo Caetano Neto França foi o 131º policial militar morto por agressão no estado do Rio de Janeiro este ano. Ele havia sido ferido durante sua folga em Paraty, no litoral sul fluminense, no início de dezembro.

O PM estava internado desde o incidente no Hospital de Praia Brava, em Angra dos Reis, município vizinho, e morreu na madrugada de hoje (22). Segundo a Polícia Militar, ele tinha 37 anos e estava há nove anos na corporação.

Além dele, outros 79 policiais foram assassinados quando estavam de folga. Entre os 131 policiais militares mortos, 29 morreram enquanto estavam de serviço e 22 eram reformados.