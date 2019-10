Sob escombros de prédio em Fortaleza, jovem envia selfie a familiares

Fortaleza — O governo do Ceará informou que nove pessoas foram resgatadas com vida do prédio residencial de sete andares que desabou nesta terça-feira, 15, em Fortaleza. As nove pessoas ficaram feridas e pelo menos outras nove teriam ficado presas nos escombros.

Das pessoas resgatadas com vida, duas teriam conseguido telefonar para parentes, mesmo sob os escombros. O estudante de arquitetura, Davi Sampaio Martins, de 22 anos, enviou uma selfie (imagem) para a família, para tranquilizar e ajudar no momento do resgate, como relatou o Diário do Nordeste.

Segundo parentes, ele estava no 1º andar, saiu correndo pelas escadas e foi atingido por escombros. Ainda nesta terça, amigos fizeram “vaquinha online” já pensando em uma forma de dar uma nova moradia a Martins, que teria perdido todos os bens.

Outros três feridos resgatados foram encaminhados para o Instituto Doutor José Frota (IJF): Cleide Maria da Cruz Carvalho, de 60 anos; Maria Antônia Peixoto, de 72 anos; e Gilson Moreira Gomes, de 53 anos.