“Só tenha os filhos que puder criar”: campanha gera polêmica no Facebook

São Paulo – Uma campanha da prefeitura municipal de Quaraí, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, está gerando polêmica no Facebook. O debate começou depois que uma usuária da rede postou uma foto de um outdoor que diz: “Só tenha os filhos que puder criar”.

“Não tem condições emocionais, pessoais e econômicas? Pense bem antes de ter filhos!”, continua o texto da campanha, que ainda mostra um garoto sentado e a hashtag “#AEscolhaÉSua”.

Nos comentários, as pessoas se dividiram entre críticas e apoiadoras da iniciativa da prefeitura. Uma usuária escreveu: “Melhorar a qualidade de vida da população eles não querem, fazer um trabalho direito tbm não. É mais fácil proibir de fazer filho do que dar emprego, educação, dar condições de vida decente pra que o indivíduo possa decidir por ele mesmo.”

“O que estão querendo dizer na verdade é, pobres, não tenham filhos porque não queremos que nossos impostos sejam destinados pra construção de escolas, creches, merenda escolar, serviços sociais, etc”, argumentou outra.

Mas também não faltou gente que elogiasse a iniciativa da prefeitura: “Que está campanha atinja todo o país! Sem hipocrisia! Bela campanha”, disse um dos comentaristas.

“Uma coisa lógica que só não entende quem não quer. Meios contraceptivos existem vários, ao alcance de todos, seja mulher ou homem. Atualmente só tem filho quem quer”, defendeu outro usuário.

Em entrevista à rádio Zero Hora, a secretária de Saúde de Quaraí, Fabiana Saldanha, disse que o objetivo da campanha era promover reflexão. “Queremos fazer com que as pessoas reflitam sobre essa grande responsabilidade que é colocar alguém no mundo”.