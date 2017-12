Só 10% dos brasileiros defendem legalizar o aborto, diz pesquisa

São Paulo – Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que somente 10,1% dos brasileiros são favoráveis à legalização do aborto em qualquer situação.

De acordo com a pesquisa, que ouviu 2.056 pessoas em 158 cidades brasileiras, 86,5% se posicionaram contra a questão do aborto. Outros 3,4% não opinaram.

Considerando as faixas etárias, a legalização não é defendida – principalmente – entre os jovens: 89,7% das pessoas entre 16 e 24 anos são contra. Já no grupo de pessoas com 60 anos ou mais, a rejeição soma 82,1%.

O levantamento mostra ainda que em casos de estupro, riscos para a mãe e má formação do feto, há um índice maior de apoio: nesses casos, 24,9% são a favor da legalização, 69,6% são contra e 5,5% não opinaram.

Veja mais detalhes sobre a pesquisa: