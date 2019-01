Site cadastra voluntários que querem ajudar vítimas da tragédia

São Paulo – A plataforma de voluntariado Transforma Brasil está cadastrando pessoas de todo Brasil que querem ajudar as vítimas do rompimento de barragem da Vale no Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). A tragédia aconteceu ontem e ao menos nove pessoas morreram. Pode haver até 300 desaparecidos, segundo o Corpo de Bombeiros.

A ação de emergência da Transforma Brasil é em parceria com a ONG mineira E-Missão. Inicialmente, a maior necessidade de voluntários é de psicólogos, médicos, assistentes sociais e pessoas para ajudar na limpeza e separação de donativos.

Mantimentos podem ser enviados para a sede da ONG E-Missão em Belo Horizonte: Rua Jaguari, 673 – Bonfim, Belo Horizonte – MG.

Segundo a informa a equipe da Transforma Brasil, também há uma grande necessidade de doação de sangue nos hemocentros da região. Igrejas, ONGs, empresas e governos podem disponibilizar voluntários através da plataforma para ajudar nas buscas e na arrecadação de água, roupas e alimentos.