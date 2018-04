Sindicato dos Metalúrgicos prepara tributo a “Lula livre” neste sábado

São Paulo – Enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se entrega, ou a Polícia Federal não o prende, militantes e apoiadores preparam para este sábado, 7, um tributo a Lula livre.

Artistas como Maria Gadú, Tulipa Ruiz, Rincón Sapiencia, Edu Brechó, Thaíde, Lecy Brandão, Xênia França, Aila e Renegado deverão participar do tributo.

No Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na famosa rua João Basso, em São Bernardo do Campo, o dia será embalado com muita luta, resistência e música, informa o site do PT.

Desde a quinta-feira, 5, quando o petista chegou ao sindicato – onde permanece até a manhã deste sábado -, a militância se aglomera à frente do prédio, em vigília pela defesa de Lula e da luta pela democracia brasileira.

Lula tinha prazo até as 17 hs de sexta, 6, para se entregar. Mas ficou no sindicato. Após negociações avançarem, ficou praticamente selado que o petista se entrega neste sábado.

Na sede da PF em Curitiba, uma sala reservada espera por Lula.