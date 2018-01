Silvio Santos diz que não entende reforma da Previdência

São Paulo – O presidente Michel Temer (MDB) vai participar de gravações no SBT para explicar a nova proposta da reforma da Previdência.

Segundo informações da coluna Painel do jornal Folha de S. Paulo, o dono da emissora justificou o convite: “Eu não entendo o que vai ser votado”, disse. “Quero que você vá lá e me explique. Se eu entender, o povo entende”.

De acordo com o jornal, as entrevistas serão gravadas no próximo dia 18. Os compromissos teriam sido acertados em um almoço na casa de Silvio Santos no último domingo (7).