Shopping na zona sul do Rio fecha após registro de tiroteio

Rio – O Botafogo Praia Shopping, em Botafogo, na zona sul do Rio, que funciona diariamente até as 22h, fechou as portas por volta das 20h desta segunda-feira, 26, depois que se ouviram tiros dentro do centro de compras. Os clientes foram orientados a se retirar, e ninguém mais pode entrar no shopping. Até por volta das 20h30 não havia notícias de feridos nem explicação sobre os disparos.

Pelas redes sociais, pessoas relataram uma tentativa de assalto a uma loja de produtos eletrônicos, mas essa versão não era confirmada pela polícia nem pelo shopping. Por conta da ocorrência, a Polícia Militar interditou uma faixa da rua Alfredo Gomes, onde há uma entrada lateral do centro de compras.