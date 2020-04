Shopping em Blumenau tem fila e aglomeração na reabertura pós quarentena

Com 81 pacientes confirmados e nenhuma morte por coronavírus, Blumenau liberou a retomada de centros comerciais e afins após decisão do governo de Santa Catarina nesta quarta-feira, 22. Na reabertura do shopping Neumarkt, em Blumenau, é possível ver uma aglomeração de pessoas em vídeo publicado no Twitter. Os frequentadores eram em sua maioria idosos.

Na imagem, uma fila de pessoas com máscaras entram no shopping com direito a tapete vermelho, músico tocando saxofone e aplausos dos vendedores das lojas. Ninguém respeitou o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas. A fiscalização das medidas fica a cargo da vigilância sanitária e equipes da segurança pública.

A portaria que libera a reabertura dos shoppings estabelece que os administradores são os responsáveis pelo controle do número de clientes no local.

O governador Carlos Moisés (PSL) afirmou em coletiva que “a participação do indivíduo é fundamental” e que “não podemos prender as pessoas em casa” – em relação a casos de aglomerações nos setores autorizados a funcionar.