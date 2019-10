Servidores subordinados a crítico de Fernanda Montenegro são exonerados

São Paulo — O ministro da Cidadania, Osmar Terra, exonerou 19 servidores do Centro das Artes Cênicas (Ceacen) da Fundação Nacional de Artes (Funarte). O grupo dispensado era subordinado ao diretor do Ceacen, Roberto Alvim, que recentemente atacou com ofensas a atriz Fernanda Montenegro.

Alvim chamou Fernanda de “mentirosa” e “sórdida” em uma postagem no Facebook, o que provocou a reação da classe artística em defesa da atriz.

Os servidores desligados ocupavam cargos de confiança, em funções de chefia, coordenação e subgerência, conforme portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira.