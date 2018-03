Servidor é suspeito de desviar R$ 5 mi da Previdência da Câmara

Brasília – O Departamento de Polícia Legislativa da Câmara e o Ministério Público Federal estão investigando um servidor da Câmara suspeito de ter desviado pelo menos R$ 5 milhões da previdência dos deputados.

De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, Leandro Cezar Vicentim foi afastado. Antigos colegas suspeitam que ele esteja fora do País.

Segundo relatos, o servidor era o responsável por oferecer o plano de previdência aos parlamentares. O funcionário teria aberto uma empresa com o mesmo nome do Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC) e recolhido a contribuição dos parlamentares que eram pagas em boleto bancário no nome da empresa dele. Ninguém se deu conta que o boleto de pagamento da contribuição não era de recolhimento para a União.

Os primeiros indícios vieram em dezembro, quando o servidor estava em férias. Um funcionário abriu um envelope endereçado a Vicentim acreditando que se tratava de algum assunto relacionado ao plano dos parlamentares.

O servidor, no entanto, se deparou com recibos no nome da empresa particular de nome PSSC. É a primeira vez que a Câmara investiga um funcionário suspeito de desvio de recursos da previdência dos deputados.

Vicentim foi afastado no dia 2 de fevereiro. No mesmo dia, foi aberto um processo administrativo disciplinar, além de um inquérito policial, contra o funcionário. A Secretaria de Controle Interno começou a fazer uma auditoria nas contas do plano parlamentar, e suspeita-se que o rombo pode ser maior do que o registrado inicialmente.

Vicentim é servidor de carreira há 5 anos. Egresso da Justiça do Paraná, dominava todo o sistema de previdência dos deputados. Segundo funcionários da Casa, não há notícias do paradeiro do servidor investigado.