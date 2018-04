Sérgio Cabral embarca de volta para o Rio

Rio – O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (MDB), preso desde 17 de novembro de 2016 e condenado por liderar um esquema de corrupção no Estado do Rio, embarcou às 17h24 desta quarta-feira, 11, do Paraná rumo ao Rio de Janeiro, onde será encaminhado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica (zona norte).

Cabral estava preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, desde 18 de janeiro. Ontem, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou por três votos a um o retorno do ex-governador para o Rio, atendendo pedido apresentado pela defesa de Cabral. Ele embarcou no Aeroporto Internacional de Curitiba, em São José dos Pinhais, e deve chegar ao Rio após cerca de uma hora e 20 minutos de viagem.

O emedebista foi transferido para o Paraná por decisão do juiz federal Sérgio Moro, a pedido do Ministério Público Federal do Paraná (MPF-PR). Cabral é investigado pela Operação Lava Jato também na capital paranaense, e os procuradores da República alegaram que poderiam ser necessários novos depoimentos de Cabral.

Moro também citou as supostas regalias que Cabral estaria recebendo dentro da Cadeia Pública José Frederico Marques. Investigação do Ministério Público Estadual do Rio indicou que esse estabelecimento prisional foi reformado e ganhou melhorias para abrigar o ex-governador.

Logo após a decisão de Moro, a juíza Caroline Vieira Figueiredo, que substituía Marcelo Bretas na 7ª Vara Federal Criminal do Rio, também emitiu ordem para a transferência de Cabral para o Paraná, atendendo outro pedido – este apresentado pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira, Cabral voltará ao presídio carioca onde supostamente recebia regalias.