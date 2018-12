Sensação térmica em cidade no litoral do Paraná chega a 65ºC

São Paulo — A cidade de Antonina no Paraná, localizada a 90 km de Curitiba, enfrenta uma onda de calor desde a semana passada, com sensação térmica que bateu 65,5ºC na última sexta-feira (14).

Segundo informações do Sistema de Meteorologia do Paraná (Simepar), a temperatura máxima daquele dia foi de 43,9ºC, por volta do meio dia.

Durante todo o final de semana, a cidade litorânea também enfrentou o clima quente, com sensação térmica entre 55ºC e 57ºC.

Nesta segunda-feira (17), a temperatura continua elevada, em 39,5ºC, com sensação térmica de 53ºC. Em resposta, a umidade do ar está baixa.

De acordo com a previsão do tempo, os próximos dias continuarão com temperaturas bastante elevadas, com zero possibilidade de chuva.

Calor no Brasil

Previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC-INPE) mostra que o verão, que começa oficialmente em 21 de dezembro, deve ter temperaturas acima da média histórica. Para o órgão, o aquecimento é consequência da formação do El Niño, que também deve impactar os regimes de chuvas em boa parte do país.